Archivierter Artikel vom 10.06.2020, 13:30 Uhr

Speyer

Förderung für Restaurierung an Speyerer Dom

Die Gittertore in der Vorhalle des Doms zu Speyer sollen restauriert werden. Unterstützung gibt es hierfür von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD). Dank vieler zweckgebundener Spenden werde die Restaurierung mit Mitteln in Höhe von rund 50 000 Euro gefördert, teilte die Stiftung am Mittwoch mit.