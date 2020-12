Archivierter Artikel vom 03.08.2020, 07:40 Uhr

Mainz

Förderprogramm für Trinkwasserbrunnen: 17 Anlagen in Betrieb

Zur Hälfte eines vorerst zweijährigen Förderprogramms zu öffentlichen Brunnen in Rheinland-Pfalz sind landesweit 17 Anlagen in Betrieb. Insgesamt hätten bis Ende Juli 28 Kommunen 30 Förderanträge für 43 Brunnen gestellt, teilte das Umweltministerium in Mainz der Deutschen Presse-Agentur mit. Das Ministerium unterstützt Kommunen mit einem Festbetrag von 4000 Euro für das Aufstellen eines öffentlichen Trinkwasserbrunnens.