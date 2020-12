Archivierter Artikel vom 23.03.2020, 06:10 Uhr

Mainz

Förderprogramm für Brunnen knapp zur Hälfte ausgeschöpft

Ein Förderprogramm zu öffentlichen Brunnen in Rheinland-Pfalz ist bislang eher auf verhaltene Resonanz gestoßen. Insgesamt ist das 2019 gestartete Programm für „100 öffentliche Trinkwasserbrunnen“ erst zur Hälfte ausgeschöpft. Bislang haben die Behörden für bisher 14 Brunnen die entsprechenden Zuwendungsbescheide nach Fertigstellung übersendet. „Für zwei weitere fertig gestellte Brunnen ist der Antrag in Bearbeitung“, teilte das Umweltministerium in Mainz der Deutschen Presse-Agentur mit.