Sinzig

Flutopfer aus Behinderten-Einrichtung wird untersucht

Im Fall der zwölf gestorbenen Flutopfer aus einer Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung in Sinzig (Kreis Ahrweiler) untersucht die Staatsanwaltschaft Koblenz die Todesumstände. „Es wird derzeit geprüft, ob ein strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegt und bejahendenfalls, wem ein solches zur Last gelegt werden kann“, sagte ein Justizsprecher am Sonntag. Neben den Todesermittlungsverfahren von Amts wegen sei auch ein sogenanntes Prüfverfahren wegen der Todesfälle im Lebenshilfewohnheim Landkreis Ahrweiler eingeleitet worden.