Saarbrücken

Flutlichtspiel gegen Braunschweig „eine tolle Sache“

Der 1. FC Saarbrücken fiebert dem Flutlichtspiel gegen Eintracht Braunschweig entgegen. Zum Verfolger-Duell der Traditionsclubs in der 3. Fußball-Liga am Freitag (19.00 Uhr) sind bis zu 10.500 Zuschauer zugelassen. Bis Donnerstagmittag waren über 9000 Tickets verkauft. Der Sieger in der Partie zwischen dem Tabellensiebten und dem Achten kann zumindest vorübergehend punktemäßig mit Spitzenreiter 1. FC Magdeburg gleichziehen.