Flutkatastrophe: Notunterkunft teilweise belegt

In der Notunterkunft in Mendig (Landkreis Mayen-Koblenz) für Betroffene der Flutkatastrophe im Ahrtal ist aktuell nur ein Teil der Plätze belegt. Zurzeit finden rund 55 Menschen auf dem ehemaligen Flugplatz ein Dach über dem Kopf, wie eine Sprecherin der Betreiberfirma am Donnerstag mitteilte. Das Containerdorf biete insgesamt rund 240 Personen Platz.

In der Notunterkunft seien derzeit vor allem Erwachsene untergebracht. Das Ende Juli errichtete Containerdorf solle auch über den Winter hinweg Menschen eine Unterkunft bieten, die ihr Zuhause bei der Hochwasserkatastrophe im Juli verloren haben.

Im Kreis Ahrweiler sind zudem mehrere Notunterkünfte in Betrieb oder in Planung, wie die Kreisverwaltung mitteilte. Genaue Zahlen zur Belegung nannte sie nicht. Die Verwaltung vermittle zudem eine Unterbringung in der Notunterkunft in Mendig. Über ein Wohnraumportal werden außerdem Wohnungen für Betroffene angeboten.

