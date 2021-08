Frankfurt/Main

Flutkatastrophe: Benefizspiel mit 100 000-Euro-Sockelbetrag

„Hilfe nach der Flut: Das Benefizspiel des Fußballs“ startet am kommenden Mittwoch (20.30 Uhr/Sport1) im Trierer Moselstadion mit einer Sockelspende der DFB-Stiftungen Egidius Braun und Sepp Herberger in Höhe von 100 000 Euro. „Die Hilfe als solche wird kein Sprint sein, sondern ein Ultra-Marathon“, sagte Tobias Wrzesinski, Geschäftsführer der Sepp-Herberger-Stiftung am Donnerstag in einem Pressegespräch. Damit machte er deutlich, dass die Unterstützung für die Flutopfer länger bestehen bleiben wird.