Bad Neuenahr-Ahrweiler

Flutkatastrophe: Auto-Schrottplätze im Ahrtal werden geräumt

Die deutschen Kfz-Versicherer wollen dem Landkreis Ahrweiler dabei helfen, die nach der Flutkatastrophe entstandenen drei Schrottplätze für Autos aufzulösen. Die Sammelplätze unter der Karweiler Brücke und am Apollinaris Stadion seien bereits geräumt, teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Freitag mit. Mit der Räumung des Sammelplatzes in der Heerstraße sei begonnen worden.