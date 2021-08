Frankfurt/Main

Fluthilfe-Benefizspiel sammelt vor Anstoß 120.000 Euro

Bereits vor Anpfiff des Fluthilfe-Benefizspiels am kommenden Mittwoch (20.30 Uhr/Sport1) im Trierer Moselstadion können sich die Organisatoren über Spendengelder in Höhe von 120.000 Euro freuen. Darin enthalten ist eine Sockelspende der DFB-Stiftungen Egidius Braun und Sepp Herberger in Höhe von 100.000 Euro. Das teilten die Verantwortlichen am Montag bei mit.