Fluthilfe: Einsatzkräfte aus Mecklenburg-Vorpommern bereit

Schwerin (dpa/mv) – Einsatzkräfte aus Mecklenburg-Vorpommern sollen die Menschen im Westen von Deutschland bei der Bewältigung der Flutkatastrophe unterstützen. „Unsere Einsatzkräfte stehen quasi in den Stiefeln, um bei der Bewältigung der Folgen der Unwetterkatastrophe zu helfen“, sagte Innenminister Torsten Renz (CDU) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Am Freitag bereitete sich in Rostock die Besatzung eines Polizeihubschraubers für den Flug nach Rheinland-Pfalz vor.