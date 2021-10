Flutgeschädigte Rotweinstraße noch lange unterbrochen

„Da derzeit noch Untersuchungen laufen, mit welchem Material die erheblichen Ausspülungen der B 267 aufgefüllt werden können, ist eine seriöse Aussage zu den anfallenden Kosten noch nicht möglich“, teilte das Ministerium in Mainz mit. „Der gesamte Verlauf der B 267 ist in großen Teilen zerstört und muss erneuert werden“, hieß es weiter. Die Bundesstraße führt durch das Ahrtal von Altenahr nach Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) wollte an diesem Freitagvormittag über den Wiederaufbau der Straßen, Brücken und Radwege in den Flutgebieten informieren. Bei dem Hochwasser nach extremem Starkregen waren am 14. und 15. Juli an der Ahr 133 Menschen getötet, Hunderte Anwohner verletzt und Tausende Häuser beschädigt oder zerstört worden.

