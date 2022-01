Mainz

Flurbereinigung für Weinbau an der Ahr freigegeben

Das Weinbauministerium hat zwei Flurbereinigungsverfahren für den Wiederaufbau von Rebflächen an der Ahr vorzeitig freigegeben. Im Zusammenspiel mit Eigentümern, Winzern und Ortsgemeinden sowie in Abstimmung mit der Wasserwirtschaft sei ein schnelles und zielgerichtetes Landmanagement erforderlich, um den Winzerbetrieben die Chance für den Wiederaufbau ihrer zerstörten Rebflächen zu ermöglichen, sagte Staatssekretär Andy Becht (FDP) am Mittwoch in Mainz.