Hahn

Flughafen Hahn weiter mit Fracht-Plus und Passagier-Minus

Der Hunsrück-Flughafen Hahn verbucht in Corona-Zeiten bei der Fracht weiter ein Plus über dem Branchendurchschnitt – und im Passagiergeschäft einen deutlichen Rückgang. Im ersten Quartal 2021 legte die Fracht im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 52,5 Prozent auf 64 723 Tonnen zu, wie die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) am Donnerstag mitteilte. Die Zahl der Passagiere fiel um 83,7 Prozent auf 32 391. Für Donnerstag wies die Internetseite des ehemaligen Militär-Flughafens Hahn keinen einzigen Passagierflug aus.