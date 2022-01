Luxemburg/Hahn

Flughafen Hahn: Urteil des Europäischen Gerichtshofs

Im jahrelangen Streit zwischen Lufthansa, EU-Kommission und Hunsrück-Flughafen Hahn will Europas höchstes Gericht am heutigen Morgen ein Urteil verkünden. Die EU-Kommission hat 2014 drei Investitionshilfen der Jahre 2009 bis 2011 in Millionenhöhe für den Airport gebilligt. Dagegen klagte die Lufthansa. Sie hat den Hahn nie regelmäßig angeflogen und betrachtet Subventionen für den regionalen Flughafen schon deshalb kritisch, weil hier Billigkonkurrent Ryanair startet.