Mainz

Flüchtlingsaufnahme in der Corona-Krise

Das rheinland-pfälzische Integrationsministerium will mit gezielten Maßnahmen verhindern, dass Geflüchtete sich in einer der Erstaufnahme-Einrichtungen des Landes mit dem Coronavirus infizieren. Dazu gehört eine Umstellung der Essensausgabe, wie das Ministerium am Freitag mitteilte. Mahlzeiten sollen nur noch abgeholt und dann im Zimmer gegessen werden.