Matzenbach

Flüchtender Autofahrer hängt Streifenwagen ab

Mit teils waghalsigen Manövern auf der Autobahn 62 in der Pfalz ist einem Autofahrer die Flucht vor der Polizei gelungen. Der Mann sei am späten Freitagabend unter anderem nahe Glan-Münchweiler als Geisterfahrer auf die B62 aufgefahren, teilte die Polizei am Samstag mit. Anschließend habe er mehrere andere Verkehrsteilnehmer gefährdet, bevor die Beamten im Streifenwagen das Auto aus den Augen verloren. Der flüchtende Wagen habe einen stärkeren Motor gehabt, teilte die Polizei mit.