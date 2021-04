Neunkirchen

Flucht vor Polizei endet in Regenwasser-Rohr

Eine wilde Flucht eines Mannes vor der Polizei im saarländischen Neunkirchen ist in einem Regenwasser-Rohr geendet. Auf einer Streifenfahrt am Montag hatte ein Polizist den per Haftbefehl gesuchten 33 Jahre alten Mann am Steuer eines Wagens erkannt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.