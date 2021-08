Flucht vor Polizei endet für Autofahrer an Verkehrsschild

St. Ingbert (dpa/lrs) – Viel zu schnell und vermutlich betrunken ist ein Autofahrer am frühen Freitagmorgen in St. Ingbert mit seinem Wagen vor der Polizei geflüchtet. Wie die Beamten mitteilten, sollte der Mann kontrolliert werden. „Als die Beamten sich gerade an das Fahrzeug begeben wollten, raste der Fahrer plötzlich los“, hieß es in der Mitteilung.