Haßloch

Flucht vor Polizei endet an Betonsockel

Bei der Flucht vor der Polizei sind zwei Männer in Haßloch mit ihrem Auto frontal gegen einen Betonsockel gefahren. Beamte hatten die Männer am Sonntagabend wegen eines abgelaufenen Kennzeichens kontrollieren wollen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei der darauf folgenden Verfolgungsjagd fuhren die Flüchtenden mit „halsbrecherischer“ Geschwindigkeit, so die Polizei. An einer Kreuzung habe der Fahrer eine rote Ampel ignoriert, sein Auto sei mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Die Flüchtenden fuhren nach Angaben der Polizei weiter, der Fahrer des zweiten Wagens blieb unverletzt.