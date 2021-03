Göcklingen

Flucht aus Psychiatrie: Mann ertrinkt in Weiher

Ein Mann, der in Göcklingen (Landkreis Südliche Weinstraße) in einen eiskalten Weiher gesprungen und gestorben war, ist ertrunken. Die Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, wie die Staatsanwaltschaft in Landau am Freitag mitteilte. Der 26-Jährige war Anfang März mit einem weiteren Patienten aus einer forensischen Psychiatrie geflohen. Zunächst hatte die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Das Verfahren werde nun eingestellt, hieß es.