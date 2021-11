Mayen

Fliegerbombe in Mayen entschärft

In Mayen in der Vulkaneifel ist eine mitten in der Innenstadt gefundene Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. „Um 12.28 Uhr erklang die Sirene: Die Bombe ist entschärft!“, teilte die Stadt am Samstag mit. Daraufhin konnten rund 1900 Menschen wieder zurück in ihre Häuser und Wohnungen, die 300 Meter um den Fundort liegen.