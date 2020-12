Archivierter Artikel vom 07.10.2020, 08:50 Uhr

Koblenz

Fliegerbombe in Koblenz entdeckt

In Koblenz ist bei Bauarbeiten eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. „Es handelt sich um eine 500 Kilogramm schwere, amerikanische Fliegerbombe“, teilte die Stadt am Mittwochmorgen mit. Aktuell werde der Blindgänger im Stadtteil Goldgrube von Mitarbeitern des Ordnungsamtes bewacht, so dass keine Gefahr für die Anwohner bestehe, hieß es. Details zur Entschärfung waren zunächst nicht bekannt. Am Vormittag war eine Lagebesprechung der beteiligten Ämter und Behörden geplant. Im Anschluss sollen laut der Stadt weitere Informationen bekannt gegeben werden. Die Bombe war am späten Dienstagnachmittag entdeckt worden.