Fliegerbombe in Kaiserslautern entschärft

Wenige Stunden nach dem Fund eines Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg in Kaiserslautern wird die Bombe entschärft. Anwohner können in ihre Häuser zurückkehren.

Der Schriftzug «Kampfmittelräumdienst» ist an einem Einsatzfahrzeug angebracht. (zu dpa: «Fliegerbombe in Kaiserslautern soll entschärft werden»)

Der Schriftzug «Kampfmittelräumdienst» ist an einem Einsatzfahrzeug angebracht. (zu dpa: «Fliegerbombe in Kaiserslautern soll entschärft werden») Foto: Frank Molter/DPA

Anzeige

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Eine bei Bauarbeiten in Kaiserslautern entdeckte Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist entschärft worden. Nach dem Fund am Donnerstagabend begann die Entschärfung des etwa 250 Kilogramm schweren Blindgängers um 22 Uhr und endete um etwa 2 Uhr in der Nacht, wie die Stadt mitteilte. Der Bahnverkehr wurde wieder freigegeben, zuvor evakuierte Anwohner konnten in ihre Häuser zurückkehren. Das ehemalige Firmengelände des Nähmaschinenherstellers Pfaff, wo die Bombe entdeckt worden war, ist zwar unbewohnt. Der Sicherheitsradius um den Fundort herum betrug aber 300 Meter.