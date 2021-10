Koblenz

Fliegerbombe bei Bauarbeiten entdeckt

Bei Bauarbeiten ist in Koblenz eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Front- und Heckzünder der 250 Kilogramm schweren Bombe seien intakt, berichtet die Stadt am Montag. Der Evakuierungsradius betrage etwa 300 Meter. Ein Termin für die Entschärfung solle an diesem Dienstag festgelegt werden.