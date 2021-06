Mainz

Fledermäusen macht Dauerregen im April und Mai zu schaffen

Das nasskalte Wetter im April und Mai hat den Fledermäusen in Rheinland-Pfalz zugesetzt. Fledermausquartiere seien zwischenzeitlich verwaist gewesen, teilte der Nabu Rheinland-Pfalz am Mittwoch in Mainz mit. „Die Fledermäuse müssen sich in den ersten warmen Wochen des Jahres von ihrem Winterschlaf erholen und die verbrauchten Energiereserven auffüllen“ erklärte Fiona Brurein, Mitarbeiterin im Projekt „Fledermäuse Willkommen!“ des Nabu Rheinland-Pfalz. Das nasskalte Wetter habe das Nahrungsangebot der Fledermäuse geschmälert und den Tieren die Möglichkeit genommen, zu jagen. „Das kann zu großen Ausfällen beim Nachwuchs, aber auch bei den adulten Tieren führen“, erklärte Brurein.