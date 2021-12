Frankfurt/Main

Firmen-Insolvenzquoten in Rheinland-Pfalz und Saarland sinkt

Trotz der Insolvenz des Flughafens Hahn im Hunsrück zählt Rheinland-Pfalz zu den Bundesländern mit dem geringsten Anteil überschuldeter oder zahlungsunfähiger Unternehmen. Die Insolvenzquote – Zahl der Pleiten je 10.000 Firmen – sank von 42 im vergangenen Jahr auf 34 in diesem Jahr, wie aus am Mittwoch veröffentlichten Daten der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervorgeht. Am besten schnitten demnach Brandenburg (28), Bayern (30) und Thüringen (31) ab. Im Saarland verringerte sich die Quote von 61 auf 50. Am höchsten war der Wert in Bremen (98).