Mainz

Firmen sollen bei Beatmungsgeräten zusammenarbeiten

Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) will in der Corona-Krise Industrie- und Technologieunternehmen vernetzten, um Engpässen bei Beatmungsgeräten, Schutzausrüstungen und Desinfektionsmitteln zu begegnen. „In der aktuellen Situation ist jede Unterstützung wichtig“, sagte Wissing am Dienstag in Mainz. Die Firmen könnten im Verbund solche Produkte herstellen oder die Lieferung von Vorprodukten unterstützen.