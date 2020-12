Archivierter Artikel vom 23.03.2020, 14:30 Uhr

Koblenz

Firma schwenkt um: Produktion von Trennwänden für Kassierer

Kassiererinnen und Kassierer in Supermärkten gelten als besonders gefährdet, sich und dann ihre Kunden mit dem Coronavirus anzustecken: Um das zu vermeiden, baut eine Firma in Urmitz bei Koblenz Abtrennungen mit Plexiglasscheiben. „Wenn unsere normalen Aufträge nicht mehr zu uns kommen, brauchen wir eigene Ideen“, sagte der Chef der Actionlight Veranstaltungstechnik GmbH, Lars Brennecke, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Veranstaltungen sind wegen der Corona-Ansteckungsgefahr gegenwärtig verboten – und Trennscheiben für Kassierer gesucht.