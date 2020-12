Finanzprobleme: Stammverein hat Millionen-Schulden

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Neben der sportlichen Krise nach der 0:2-Niederlage bei der SpVgg Unterhaching plagen den Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern weiter auch Geld-Probleme. Ungeachtet des am vergangenen Montag offiziell abgeschlossenen Insolvenzverfahrens der Kapitalgesellschaft, die dadurch von Schulden in Höhe von rund 24 Millionen Euro befreit wurde, hat der eingetragene Verein einen erheblichen finanziellen Schaden erlitten. Die Verbindlichkeiten belaufen sich derzeit auf knapp fünf Millionen Euro, gab der Aufsichtsratsvorsitzende Rainer Keßler am Samstag bekannt.