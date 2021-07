Saarbrücken

Finanzminister: Steuerhilfen für Flutopfer-Unterstützung

Der saarländische Finanzminister Peter Strobel (CDU) hat steuerliche Hilfe für die von der Flutkatastrophe betroffenen Bundesländer zugesagt. Dafür seien rund 50 Hilfsmaßnahmen in einem sogenannten Katastrophenerlass aufgelistet worden. Vor allem Unternehmen und Institutionen soll es erleichtert werden, „unbürokratisch zu helfen, ohne dadurch steuerliche Nachteile befürchten zu müssen“, sagte Strobel am Dienstag beim Sommergespräch mit Journalisten in Saarbrücken.