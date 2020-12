Archivierter Artikel vom 13.05.2020, 16:10 Uhr

Frankfurt/Main

Finanzinvestor übernimmt Saarbrücker Pharmahändler

Der Saarbrücker Pharmahändler Lucien Ortscheit geht an einen hessischen Finanzinvestor. Silver Investment Partners aus Königstein kaufe die Firma mit 26 Mitarbeitern, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung der Unternehmen. Ein Preis wurde darin nicht genannt. Der Investor wolle mit dem Spezialpharmahändler international expandieren, das Produktangebot ausbauen und auch über Zukäufe wachsen. Der Eigentümer von Lucien Ortscheit, die Familie Kloos, solle minderheitlich am Unternehmen beteiligt bleiben.