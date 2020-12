Archivierter Artikel vom 12.11.2020, 07:10 Uhr

„Wir sind froh, dass die Volkshochschulen geöffnet bleiben. Gleichzeitig ist die Bildungsarbeit jetzt für jede einzelne Einrichtung mit einem riesigen Kraftakt verbunden“, erklärte Hermeling. Aufwendige Hygienekonzepte seien erstellt worden, dazu käme die Suche nach Räumen, um die Abstände einhalten zu können. Vor allem die Bewegungs- und Gesundheitskurse seien stark von dem aktuellen Teil-Lockdown betroffen. „Wenn sie die Möglichkeiten haben, versuchen die Volkshochschulen, digitale Angebote zu machen.“ Wohl mehr als ein Drittel aller Unterrichtsstunden sei bisher entfallen.

Die Lernplattform der VHS für Online-Seminare sei in der Entwicklung, schilderte Hermeling. Anfang des Jahres habe es zahlreiche Schulungen zum Umgang mit der digitalen Plattform gegeben. Bisher seien die 67 Volkshochschulen im Land Orte des Präsenzlernens gewesen. Einige Pioniere setzten bereits Hybridtechniken ein, Teilnehmer könnten so mit Hilfe einer intelligenten Kamera in den Kursunterricht mit reingeholt werden. Um digitalen Unterricht jedoch in der Fläche zu realisieren, brauche es weitere finanzielle Unterstützung.