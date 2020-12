Archivierter Artikel vom 11.04.2020, 16:40 Uhr

Finanzämter: Saarland, Berlin und Hamburg am schnellsten

Saarbrücken/Berlin (dpa/lrs) – Im Saarland, in Hamburg und Berlin bearbeiten die Finanzämter die Steuererklärungen der Bürger einer Erhebung des Steuerzahlerbundes zufolge am schnellsten – in anderen Bundesländern dauert es demnach teils deutlich länger. „Es darf nicht vom Wohnort abhängen, wann Bürger und Betriebe ihren Steuerbescheid erhalten und möglicherweise sogar Geld zurückbekommen“, kritisierte der Präsident des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel, in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Samstag).