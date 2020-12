Archivierter Artikel vom 09.11.2020, 10:50 Uhr

Finale um Menüs für Weltraummission von Astronaut Maurer

St. Wendel/Houston (dpa/lrs) – Wildragout mit Quitten, Rehragout an Speck-Rahmwirsing oder Blutwurst auf Apfel-Meerrettich-Gemüse? Eines von diesen drei Gerichten fliegt mit Astronaut Matthias Maurer (50) aus dem Saarland Ende 2021 mit auf seine Mission ins All. Drei aus insgesamt zehn „Weltraum-Menüs“ haben es nach einer Online-Abstimmung ins Finale geschafft, wie die Tourismus Zentrale Saarland am Montag in Saarbrücken mitteilte. Rund 4000 Saarländer hätten mitgemacht.