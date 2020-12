Region

Filmklassiker auf riesiger Leinwand, dazu Hamburger und schmusende Liebespärchen: Vor 60 Jahren öffnete das erste Autokino Deutschlands. In Corona-Zeiten entdecken Filmfans das Autokino neu – auch in der Region. An diesen Orten warten Veranstalter auf Besucher oder planen in naher Zukunft ein Autokino zu starten. Unser Überblick.