Filmproduzent Hofmann erwartet „gesellschaftlichen Reset“

Berlin/Worms (dpa/lrs) – Die Erfahrung der Corona-Pandemie wird die Gesellschaft in Deutschland verändern – diese Erwartung hat auch der Filmproduzent Nico Hofmann: „Wir stellen uns alle die Frage: Wie habe ich gelebt vor Corona und wie will ich in Zukunft leben und arbeiten?“ sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Dabei rechne er damit, dass Herausforderungen wie die Umwelt- und Klimapolitik stärker in den Fokus rücken würden. „Ich denke, dass wir ähnlich wie nach der Finanzkrise von 2008/09 einen kompletten gesellschaftlichen Reset erleben werden.“