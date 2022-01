Saarbrücken

Filmfestival Max Ophüls Preis in Saarbrücken eröffnet

Mit der deutschen Erstaufführung „Everything will Change“ von Marten Persiel ist am Sonntag in Saarbrücken das 43. Filmfestival Max Ophüls Preis (MOP) eröffnet worden. Wegen der Corona-Pandemie findet es dezentral und hybrid statt.