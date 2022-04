Nalbach

Saarlouis

Feuerwehrmann bei Schreinerei-Brand leicht verletzt

Ein Feuer in einer Schreinerei in Nalbach im westlichen Saarland hat nach ersten Schätzungen einen Schaden im sechsstelligen Bereich angerichtet. Bei den Löscharbeiten am Freitag sei ein Feuerwehrmann leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Aus zunächst ungeklärter Ursache geriet das Gebäude in Vollbrand. Menschen waren dort zu dem Zeitpunkt nicht anwesend. Die Feuerwehr habe verhindern können, dass die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus übergreifen.