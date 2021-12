Feuerwehrmann auf dem Weg zum Einsatz ins Gesicht geschlagen

St. Ingbert (dpa/lrs) – Ein Feuerwehrmann ist am Heiligabend auf dem Weg zu einem Einsatz im saarländischen St. Ingbert von einem Fußgänger ins Gesicht geschlagen worden. Wie die dortige Feuerwehr am Sonntag mitteilte, war der Mann mit einem weiteren ehrenamtlichen Brandschützer in seinem privaten Pkw unterwegs zu einem Einsatz, als ein Passant mit zwei Hunden die Straße langsam überquert habe. Der Fahrer habe den Fußgänger laut Mitteilung „freundlich“ darauf aufmerksam gemacht, dass sie auf dem Weg zu einem Feuerwehreinsatz und somit in Eile seien. Unvermittelt habe der Passant dem Feuerwehrmann mit der Hand ins Gesicht geschlagen.