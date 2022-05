Trier

Brand

Feuerwehreinsatz nach Schwelbrand am Landgericht Trier

Wegen eines Schwelbrands im Keller des Landgerichts Trier ist das Gebäude am Montag evakuiert worden. Mehrere Menschen müssten wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt werden, teilte die Polizei in Trier mit. Feuerwehr und Polizei seien mit einem größeren Aufkommen an Einsatzkräften vor Ort. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor. Die Justizstraße am Landgericht sei am Morgen gesperrt worden, hieß es.