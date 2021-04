Sankt Ingbert

Feuerwehr rettet verletzte Spaziergängerin aus Wald

Die Feuerwehr hat eine verletzte Spaziergängerin aus einem Wald in Sankt Ingbert im Saarland gerettet. Sie kam in ein Krankenhaus, wie die Feuerwehr am Montagmorgen mitteilte. Demnach war die Frau am Sonntagabend im Waldgebiet Gehnbach so sehr gestürzt, dass sie medizinische Hilfe benötigte. Der Feuerwehr zufolge wurde die Frau mittleren Alters zunächst von einem Notarzt versorgt. Dann trugen sie die Einsatzkräfte mit einer speziellen Schleifkorbtrage aus dem Wald.