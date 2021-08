Mainz

Feuerwehr rettet Igel aus Netz

Einen im Netz verfangenen Igel hat die Feuerwehr in Mainz gerettet. Anwohner hatten vor ihrem Hauseingang zunächst vergeblich versucht, das Jungtier „aus seiner hilflosen Lage zu befreien“, und dann den Noturf gewählt, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Zwei Feuerwehrkräfte machten sich kurz darauf vorsichtig an die Befreiung des Igels. Mit Hilfe von Nagel- und Haushaltsschere schnitten sie den kleinen Insektenfresser aus dem Netz, sodass er wohlauf wieder seine Freiheit genießen konnte. Das Netz hatte von einem nahe liegenden Balkon auf den Boden geragt.