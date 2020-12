Archivierter Artikel vom 23.03.2020, 05:40 Uhr

Feuerwehr rettet drei Personen bei Wohnungsbrand

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) – Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Neustadt an der Weinstraße sind am Sonntag drei Bewohner durch Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt worden. Zwei von ihnen wurden in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war im dritten Stockwerk des Hauses ausgebrochen und hatte auch zwei weitere Wohnungen stark beschädigt. Die Feuerwehr rettete die eingeschlossenen Bewohner über eine Drehleiter. Die Brandursache war zunächst unklar.