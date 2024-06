Völklingen

Regionalverband Saarbrücken

Feuerwehr nach Brand auf Schrottplatz weiterhin im Einsatz

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Ein Blaulicht ist auf einem Feuerwehr-Einsatzfahrzeug montiert. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Nach einem Brand auf einem Schrottplatz in Völklingen ist die Feuerwehr weiterhin vor Ort. Aktuell gebe es noch eine Brandwache, sagte ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei Saarbrücken am Freitagmorgen. Gelöscht worden sei das Feuer in den Abendstunden. Der Brand war demnach am Donnerstagnachmittag in einer Halle des Schrottplatzes ausgebrochen. Dabei sei ein 42-jähriger Mann schwer verletzt worden, berichtete eine Polizeisprecherin.