Trier

Feuer in Trierer Erotikgeschäft: Vermutlich Brandstiftung

Brandstifter haben in einem Trierer Erotikgeschäft am Samstagmorgen ein Feuer gelegt. Dies habe einen Schaden von etwa 10 000 Euro verursacht, sagte ein Sprecher der Polizei. Es gab demnach keine Verletzten. Ersten Ermittlungen zufolge wurde das Feuer in einem Raum gelegt, in dem Gegenstände für den Hochwasserschutz gelagert waren. Darunter hätten sich etwa Sandsäcke und Aluminiumverstrebungen für Schutzwände befunden.