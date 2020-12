Archivierter Artikel vom 25.03.2020, 08:30 Uhr

Remagen

Feuer in Roller-Werkstatt: Keine Schadstoffe in Luft gelangt

Die Werkstatt eines E-Roller-Herstellers in Remagen (Kreis Ahrweiler) ist am Mittwochmorgen in Brand geraten. Wegen der starken Rauchentwicklung bat die Polizei die Anwohner vorübergehend, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Laut Polizei sind aber keine Schadstoffe in die Luft gelangt. Das hätten später die Messungen der Feuerwehr ergeben.