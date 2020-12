Feuer in Pirmasens mit zwei toten Kindern: Ursache unklar

Archivierter Artikel vom 07.11.2020, 18:40 Uhr

Pirmasens (dpa/lrs) – Nach einem Brand in einem Wohnhaus in Pirmasens mit zwei toten Kindern ist die Brandursache weiter unklar. Am Vortag hatte die Polizei mitgeteilt, dass eine Siebenjährige im Krankenhaus gestorben sei, nachdem zuvor bereits ihre fünfjährige Schwester noch am Brandort ihren schweren Verletzungen erlegen war. Weitere Erkenntnisse zur Ursache des Feuers erhoffen sich die Ermittler von einer Begehung des Brandortes, die voraussichtlich an diesem Montag stattfinden werde, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte.

In der Nacht zum Freitag war die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand gerufen worden. Beim ihrem Eintreffen standen Teile des verwinkelten dreistöckigen Gebäudes bereits in Flammen. Die Eltern und weitere vier Kinder blieben bei dem Feuer unverletzt. Die beiden Mädchen befanden sich jedoch noch in dem Gebäude und wurden von der Feuerwehr herausgeholt.

Der Brand hatte sich nach Angaben der Stadt auch auf das Dach ausgedehnt, das teilweise mit Kettensägen geöffnet werden musste, um Glutnester zu löschen. Das Gebäude ist demnach nicht mehr bewohnbar, elf Menschen wurden in Hotels untergebracht. Insgesamt waren mehr als 100 Einsatzkräfte am Ort.