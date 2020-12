Archivierter Artikel vom 12.11.2020, 13:40 Uhr

Grünstadt

Feuer in Palettenlager: Polizei ermittelt

Nach dem Brand einer Paletten-Lagerhalle in Grünstadt (Landkreis Bad Dürkheim) hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein Brandgutachter solle hinzugezogen werden, erklärte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Das Lager war am Mittwochabend in Brand geraten und komplett ausgebrannt. Das Dach stürzte nach Polizeiangaben in die Halle. Verletzt worden sei niemand. Die Schadenshöhe schätzte die Polizei auf 120 000 Euro.