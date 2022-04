Ramstein-Miesenbach/Landstuhl

Landkreis Kaiserslautern

Feuer in Mehrfamilienhaus verursacht 200.000 Euro Schaden

Ein Feuer hat in einem Mehrfamilienhaus in Ramstein-Miesenbach (Landkreis Kaiserslautern) einen Schaden von rund 200.000 Euro angerichtet. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Landstuhl am Samstag mitteilte. Wie es zu dem Brand am späten Freitagabend kam, war zunächst ungeklärt. Den Ermittlungen zufolge brach das Feuer im Treppenhaus aus. Eine Wohnung wurde durch die Flammen komplett zerstört.