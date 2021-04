Saarbrücken

Feuer in Lagerhalle: Polizei vermutet Brandstiftung

Das Feuer in einer Lagerhalle in Saarbrücken ist nach einer ersten Einschätzung auf Brandstiftung zurückzuführen. Dies sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Das Feuer war demnach in der Nacht ausgebrochen und konnte am frühen Morgen von der Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand, die Höhe des Schadens blieb zunächst unklar.